Prozess in Nürnberg Mit Einrichtungshaus Gläubiger um vier Millionen Euro betrogen

Weil sie unter anderem Steuern hinterzogen und Gläubiger sowie Kunden um mehr als vier Millionen Euro geprellt haben sollen, muss sich nun eine 65 Jahre alte Frau zusammen mit ihrem 70-jährigen Ehemann vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten.

Urkunden gefälscht und Steuern hinterzogen

Die Frau leitete laut Staatsanwaltschaft faktisch das Einrichtungshaus Bella Casa in Nürnberg. Dabei soll sie jahrelang Dokumente und Unterschriften gefälscht, Gläubiger betrogen und Steuern hinterzogen haben. Die 65-Jährige soll zum Beispiel an Geschäftspartner Waren verkauft haben, die es gar nicht gab und sie dann direkt zurückgeleast haben, um an Geld zu kommen. Außerdem habe sie Firmen und Privatpersonen dazu überredet, ihr Darlehen zu gewähren und dabei Sicherheiten vorgetäuscht, die es gar nicht gab.

Schäden für Kunden im sechsstelligen Bereich

Kunden leisteten darüber hinaus Anzahlungen für Möbel und Arbeiten, obwohl der Frau bereits klar war, dass die Firma die Aufträge gar nicht mehr ausführen wird. Dabei sollen nochmals Schäden im sechsstelligen Bereich entstanden sein.

Weiterer Vorwurf: Insolvenzverfahren verschleppt

Obwohl Bella Casa bereits im Juli 2016 nicht mehr zahlungsfähig war, gab es keinen Insolvenzantrag. Diesen stellte der mitbeschuldigte Ehemann erst sieben Monate später, im Februar 2017. Der heute 70-Jährige war nach Angaben der Staatsanwaltschaft für die Buchführung und Betriebsorganisation zuständig.

Angeklagte sitzt in U-Haft

Nachdem die Firma insolvent ging, meldeten Gläubiger Forderungen in Höhe von knapp 4,2 Millionen Euro an. Die heute 65 Jahre alte Frau sitzt wegen Fluchtgefahr seit Mai 2017 in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr unter anderem Steuerhinterziehung, Urkundenfälschung, Betrug und Insolvenzverschleppung vor. Ihr Ehemann muss sich ebenfalls wegen Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung verantworten – und wegen Beihilfe zu Betrug und Urkundenfälschung. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat dafür insgesamt elf Prozesstage angesetzt.