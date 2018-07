Flughafen Nürnberg Polizei geht gegen Schulschwänzer vor

Die Polizei am Flughafen in Nürnberg hat kurz vor Schulferienbeginn auch ein Auge auf Schulschwänzer. Eltern die vor Ferienbeginn in den Urlaub starten, droht ein Bußgeld. Von Carlo Schindhelm

