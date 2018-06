Pfoten weg vom Schwarzfahren Pudel Pollys Zugfahrt endet bei der Polizei

Nach Angaben der Bundespolizei war der Pudel ganz alleine in Gunzenhausen in den Zug gestiegen. Kurz darauf wurde eine Passagierin auf den herrenlosen Hund aufmerksam. Als sich herausstellte, dass Polly ohne Mensch unterwegs war, nahm sich die Frau ihr an und „leistete Begleitschutz“ bis nach Nürnberg, heißt es in dem Polizeibericht.

Polly bei der Polizei

Am Nürnberger Hauptbahnhof übergab die Frau den Hund der Bundespolizei. Über die Informationen auf Pollys Halsband konnte rasch die Besitzerin ermittelt werden. Die beunruhigte Frau aus dem Nürnberger Land suchte bereits nach ihrem Hund. Sie saß bereits selbst in einem Zug auf dem Weg nach Nürnberg.

Am Hauptbahnhof konnten die beiden dann durch Beamte der Bundespolizei wieder vereint werden. Warum die siebenjährige Toy-Pudeldame sich alleine auf den Weg gemacht hat, bleibt allerdings ihr Geheimnis.