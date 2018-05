Start der Pfingstferien in Franken Volle Straßen, volle Flieger

Der Nürnberger Flughafen rüstet sich für die Reisewelle zu den Pfingstferien. Dabei wird heute (Freitag, 18.05.18) zum Start der Pfingstferien mit dem verkehrsstärksten Tag gerechnet, so der Airport Nürnberg in einer Mitteilung. 75 Flieger sollen heute abheben. Am Vortag waren es 42. Insgesamt werden in den beiden Ferienwochen mehr als 265.000 Passagiere vom Nürnberger Flughafen starten und landen, über 1.100 Abflüge sind geplant.

Beliebteste Ziele liegen am Mittelmeer

Wegen des hohen Passagieraufkommens setzt der Flughafen unter anderem beim Check-In oder der Gepäckabfertigung mehr Personal ein. Die Top-Urlaubsziele für die Reisenden aus Nürnberg sind Antalya (101 Abflüge), Mallorca (79), Heraklion (33) und Hurghada (29).

A3, A6, A7 und A9 als schlimmste Staustrecken

Auch auf den nordbayerischen Autobahnen wird es voll. Der ADAC mit dichtem Verkehr und Staus vor allem auf der A3, der A6, der A7 und der A9. Dabei erwartet auch der ADAC am heutigen Freitag den verkehrsreichsten Tag. Am Pfingstsamstag und -montag, sowie ab Mittwoch (30.05.18) zum Fronleichnamswochenende herrscht ebenfalls große Staugefahr auf den Straßen.

Stauberater unterwegs

Ab heute sind deshalb wieder die Stauberater des ADAC auf ihren Motorrädern in Nordbayern unterwegs. Laut Verkehrsclub werden sie die Staus durchfahren und Tipps und Routenempfehlungen geben. Die Autobahn bei Staus zu verlassen, ist nach Angaben der ADAC-Verkehrsexperten nicht unbedingt sinnvoll. Dabei landen die Autofahrer oft auf Straßen, die ebenfalls prall gefüllt seien. Es lohne sich meist, den Stau auf der Autobahn auszuhalten.