Kleintierverkauf in Baumärkten PETA kündigt Proteste gegen Kleintierverkauf bei OBI an

Die Tierschutzorganisation PETA hat Demonstrationen vor mehreren OBI-Baumärkten in Nürnberg und Erlangen angekündigt. PETA wirft der Baumarktkette vor, dort Kleintiere zu verkaufen, die aus tierquälerischen Zuchtanlagen stammen. OBI dementiert.

Die Tierschutzorganisation PETA will vor mehreren OBI-Filialen in Erlangen und Nürnberg gegen den Verkauf von Kleintieren protestieren. Die Tierschützer werfen dem Baumarkt vor, dass die Tiere aus tierquälerischen Zuchtanlagen stammen sollen.

OBI widerspricht den Tierschützern

OBI habe den Stopp des Verkaufs zwar angekündigt, aber nicht vollständig vollzogen, so eine Mitteilung von PETA. OBI hat den Ausstieg aus dem Handel mit lebenden Tieren bereits 2011 vollzogen, sagte heute dagegen die Sprecherin von OBI, Elena Ottavianno, dem Bayerischen Rundfunk.

OBI sieht Franchise-Partner in der Verantwortung

Von den weltweit 655 OBI-Märkten führten heute lediglich noch neun Franchise-Partnerfilialen, also Märkte, die nicht direkt von OBI betrieben werden, in Deutschland das umstrittene Sortiment. OBI könne das als Franchisegeber nicht verhindern oder verbieten. "OBI steht aber mit den betreffenden Franchise-Partnern in einer Diskussion, um auch hier den Ausstieg aus dem Handel mit lebenden Tieren zu vollziehen", sagte Ottaviano.