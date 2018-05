Wegen Personalmangel Geburtshilfe in Dinkelsbühl schließt für eine Woche

Wie der ANregiomed-Sprecher Rainer Seeger dem Bayerischen Rundfunk in Ansbach sagte, sei der Grund für die Schließung der Geburtshilfe ein kurzfristiger Personalmangel. Die Personaldecke sei so dünn, dass die Bereitschaft von Ärzten und Hebammen nicht gewährleistet werden könne. Daher müsse die Belegabteilung vom 27. Mai 8.00 Uhr, bis zum 1. Juni 8.00 Uhr, geschlossen bleiben, so Seeger.

Angespannte Situation der Geburtshilfen

Die Geburtshilfen an den Standorten Rothenburg ob der Tauber und Ansbach stünden in der Zeit aber wie üblich zur Verfügung. Mit Überlegungen einer kompletten Schließung der Geburtsabteilung in Dinkelsbühl habe der Engpass allerdings nicht zu tun, versicherte der Sprecher. ANregiomed-Vorstand Gerhard Sontheimer verwies in einer Mitteilung auf die insgesamt angespannte Situation der Geburtshilfen in Deutschland.

Ärzte und Hebammen dringend gesucht

Gegenwärtig sei es außerordentlich schwierig, an kleineren Krankenhäusern das notwendige Personal an Ärzten und Hebammen zu finden, so Sontheimer. Die gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung der Klinik Dinkelsbühl wird den Angaben zufolge mit Belegärzten geführt – die Ärzte sind also nicht vertraglich in dem Krankenhaus angestellt. Auch das vierköpfige Hebammenteam sei freiberuflich tätig.