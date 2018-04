Erfolgreiche Expansion NürnbergMesse India feiert fünfjähriges Bestehen

In Mumbai hat die NürnbergMesse den fünften Geburtstag ihrer indischen Tochter gefeiert. Das Unternehmen habe sich in kurzer Zeit zu einem bedeutenden Spieler auf dem indischen Markt entwickelt, sagte Messe-Chef Peter Ottmann.

"Gemeinsam mit unseren Partnern leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung der deutsch-indischen Wirtschaftsbeziehungen", sagte Messe-Chef Peter Ottmann. Das indische Tochterunternehmen der NürnbergMesse habe sich in fünf Jahren zu einem bedeutenden Spieler auf dem indischen Markt entwickelt.

Mehrere Messen in Indien

Geschäftsführer Roland Fleck ergänzte, dass die Franken gleich mehrere erfolgreiche Messen nach Asien exportieren. So feiert im Juli die "Biofach South East" Premiere in Bangkok und im Oktober findet eine indische Version der Fachmesse für Biolebensmittel in Neu-Delhi statt. Weitere große Themen der Nürnberger in Indien sind die Getränketechnologie, die Holzverarbeitung und eine Fachmesse für Kühltechnik.

"Indien ist die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt und zählt zu den am stärksten expandierenden Volkswirtschaften. [...] Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas. Das Potenzial wirtschaftlicher Kooperationen ist enorm." Roland Fleck, Geschäftsführer NürnbergMesse

Niederlassungen in mehr als 100 Ländern

Die NürnbergMesse ist ein international aktives Unternehmen. Sie ist in mehr als hundert Ländern aktiv. Mit kleinen Ein-Mann-Niederlassungen, aber auch mit fünf größeren Tochterfirmen in China, Nordamerika, Brasilien, Italien und Indien. Die ausländischen Töchter und Niederlassungen der NürnbergMesse sind zum einen wichtige Ansprechpartner für Firmen, die in Nürnberg ihre Produkte präsentieren wollen. Zum anderen veranstalten die Franken aber auch eigene Messen in ihren Partnerländern.