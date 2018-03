Nürnberger Symphoniker Der neue Chefdirigent Kahchun Wong – locker und humorvoll

Alexander Shelley hat sich im vergangenen Sommer als Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker verabschiedet. Am kommenden Samstag steht der neue erstmals am Pult: Kahchun Wong gibt sein Antrittskonzert in der Meistersingerhalle.

Von: Susanne Alt & Hannah Schultheiß