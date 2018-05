Kruzifix-Erlass Nürnberger Pater bläst zum Angriff auf die CSU

Der Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt will heute mit zahlreichen Unterstützern einen offenen Brief an die CSU veröffentlichen. Er wendet sich gegen die Kreuzpflicht in Ämtern und Behörden.

Von: Ulrike Lefherz