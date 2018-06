Kulturpolitiker und Vordenker Der Nürnberger Hermann Glaser ist gestorben

Der ehemalige Nürnberger Schul- und Kulturreferent Hermann Glaser ist im Alter von 89 Jahren in der Nacht zum Montag (18.06.18) gestorben. Glaser gilt als Vordenker einer modernen Kulturpolitik. So hat er auch den Begriff der “Soziokultur“ maßgebend mitgeprägt. Sein Credo: Mehr Offenheit, mehr Vielfalt, breite Bevölkerungsschichten einbeziehen. Stadtteilkultur statt steifer Kulturtempel - all das war damals revolutionär.

Kulturwandel in Nürnberg eingeleitet

Der gebürtige Nürnberger war von 1964 bis 1990 Schul- und Kulturrefernt in Nürnberg. In dieser Zeit leitete er federführend einen Kulturwandel in der Stadt ein, der eine "Kultur für alle" zum Ziel hatte. In seine Zeit als Kulturreferent fällt die Gründung des Kulturpädagogischen Zentrums der Museen in Nürnberg und des Kommunalen Jugendzentrums "KOMM" im Jahr 1973. Auch nach seinem Ruhestand war Glaser, der über 50 Jahre der SPD angehörte, als Kulturpolitiker und Dozent gefragt.

SPD: Glaser als "Vater" der Nürnberger Kulturläden

Wie die SPD erklärt, forderte Glaser ein "Bürgerrecht Kultur" und setzte sich für eine Soziokultur ein, die die Trennwände zwischen elitären Kultureinrichtungen und gesellschaftlichen Realitäten überwinden sollte. Niemand habe das kulturelle Leben in Nürnberg aktiver gestaltet als Hermann Glaser. Er machte Kultur für die kleinen Leute salonfähig, Anja Prölß-Kammerer, Vorsitzende der Nürnberger SPD-Stadtratsfraktion, betont, dass Glaser der "Vater" der Nürnberger Kulturläden sei – "die Kulturläden, das KunstKulturQuartier oder der Z-Bau wären ohne sein Wirken nicht vorstellbar." Meilensteine in der Nürnberger Kulturpolitik, wie das Dürerjahr 1971 wurden von ihm initiiert und wirkten heute noch nach. Auch die Bewerbung der Stadt als Europäische Kulturhauptstadt baue auf seinen Verdiensten auf, so Prölß-Kammerer.

CSU würdigt Glasers Begeisterung für humanitären Fortschritt

Auch der Chef des Nürnberger CSU-Bezirksverbands, Michael Frieser, würdigt den Kulturpolitiker: "Mit einer unersättlichen Neugier und Begeisterung für Neues hat er den Diskurs zur gesellschaftlichen Relevanz der Kultur mitgestaltet und damit den Kulturbegriff maßgeblich mitgeprägt. Hermann Glaser wird uns mit seinem Esprit und seiner Begeisterung für humanitären Fortschritt fehlen."

Teilhabe möglichst vieler Menschen als Ziel

15 Jahre lang leitete Glaser den Kulturausschuss des Deutschen Städtetages. Auch der Kulturpolitischen Gesellschaft saß er vor und kämpfte für eine demokratische, um die Teilhabe möglichst vieler Menschen bemühte Kulturpolitik, die auch mal alternative Experimente wagt. Hartnäckigkeit und unermüdlichen Einsatz für die Sache bescheinigen ihm auch Wegbegleiter. Zugleich schwärmen sie wie die heutige Nürnberger Kulturreferentin Julia Lehner (CSU) von seinen angenehmen und warmherzigen Umgangsformen.

Unermüdlicher Denker und Schriftsteller

Der Historiker veröffentlichte mehr als 80 Bücher. Viele seiner Publikationen waren wegweisend, wie zum Beispiel die Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Erst im März dieses Jahres wurde der Träger des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland mit der Karl-Bröger-Medaille der SPD-nahen Karl-Bröger-Gesellschaft ausgezeichnet.

"Entwpolitisierung" machte im Sorge

Der dreifache Vater und mehrfache Großvater zog vor knapp fünf Jahren selbst eine eher gemischte Bilanz: "Ich konnte manches verändern, manches schaffen." Zugleich sorgte er sich schon damals um eine "Entpolitisierung" in Deutschland: Gesellschaftliche Skandale brauchten sehr lange, "bis sie zu einer Gegenkraft führen", so Glaser damals.