Festnahme Nürnberger Dealer in Amsterdam geschnappt

Einen untergetauchten Drogenhändler aus Nürnberg haben Ermittler in Amsterdam festgenommen. Der 23-Jährige sitzt in den Niederlanden in Haft. Nach seiner Auslieferung erwarte ihn in Deutschland eine mehrjährige Gefängnisstrafe, teilte das bayerische Landeskriminalamt (LKA) mit.

Von: Oliver Tubenauer