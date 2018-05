Nürnberger Prostituiertenmorde Prozess gegen 22-Jährigen beginnt

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft erwartete sich der Angeklagte durch die Taten eine Steigerung seiner sexuellen Befriedigung. Danach soll er Geld und ein Handy aus den Zimmern der Frauen gestohlen und Feuer gelegt haben, um seine Spuren zu verwischen.

Eine der Frauen starb direkt an den Folgen der Strangulation, die andere durch das Zusammenwirken des Drosselns und des Einatmens der beim Brand entstandenen Rauchgase. Durch die Feuer entstand an den beiden Modellwohnungen jeweils ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Sonderkommission ermittelte

Eine Sonderkommission hatte im Frühjahr 2017 die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt 30 Beamte prüften die Hinweise und verteilten auch Handzettel im Nürnberger Rotlichtmilieu, um vor dem Täter zu warnen. Im Juni konnte der 22-Jährige schließlich gefasst werden.

Auch wegen Betrugs angeklagt

Bereits Anfang Mai 2017 soll der Angeklagte zudem mehrere Mobilfunkverträge abgeschlossen haben, wobei er zu jedem Vertrag ein hochwertiges Smartphone erhielt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte er zu keinem Zeitpunkt vor, die entstehenden Rechnungen zu bezahlen und richtete dadurch einen Schaden von knapp 4.000 Euro an.

15 Verhandlungstage

Daher ist der 22-Jährige nun in zwei Fällen wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung, Diebstahl in zwei Fällen und Betrug in vier Fällen angeklagt. Für den Prozess sind zunächst 15 Verhandlungstage geplant.