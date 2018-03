A73 bei Königshof Weitere Verkehrsengstelle in Nürnberg

Durch die Sperrungen könne es insbesondere zu Stoßzeiten zu Staus kommen, sagte André Winkel vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) den Bayerischen Rundfunk. Betroffen sind seinen Worten zufolge der Marthweg und die Saarbrückener Straße in dem Gebiet sowie die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Königshof.

Ampelschaltung vermieden

Allein den Marthweg nutzen dem SÖR-Sprecher zufolge für gewöhnlich bis zu 17.000 Fahrzeuge am Tag. Die Pendlerströme werden nun weiträumig über Reichelsdorf und Worzeldorf umgeleitet. SÖR sei sich der Belastung für Autofahrer und Anwohner im Klaren und habe die Bauarbeiten bewusst in die verkehrsärmere Zeit der Osterferien gelegt, so Winkler. Andere Varianten – wie etwa eine Ampelschaltung – hätten mit Sicherheit zu einem Verkehrsinfarkt geführt, so der SÖR-Sprecher.

Bauen für andere Baustelle

Die Bauarbeiten sind laut SÖR nötig, um die Sanierung von drei Brücken im Nürnberger Hafengebiet ab 2019 vorzubereiten. Vorher müssen aktuell an mehreren Stellen Verkehrsknotenpunkte und Straßen ertüchtigt werden, damit der Verkehrsfluss anschließend während der mehrjährigen Bauzeit funktioniert, so SÖR. Betroffen sind auch mehrere Buslinien. Die Bauarbeiten dauern bis Ende April.