Gegen CSU-Initiative Nürnberg: 1.300 demonstrieren gegen Polizeiaufgabengesetz

Rund 1.300 Menschen sind am Samstag in der Nürnberger Innenstadt gegen das von der CSU geplante Polizeiaufgabengesetz auf die Straße gegangen. Die Demonstranten kritisierten, dass das neue Gesetz ein massiver Angriff auf die Grundrechte sei.

Das Polizeiaufgabengesetz erlaube, ohne konkreten Verdacht gegen Bürger zu ermitteln sowie deren Post, Kommunikation und Daten zu überwachen. Niklas Haupt von der Partei Die Linke, die die Kundgebung organisiert hatte, prangerte insbesondere die Möglichkeit an, dass gemäß dem neuen Gesetz Menschen in Präventivhaft genommen werden könnten. "Das greift den Rechtsstaat an, wenn Menschen über Monate hinweg in Haft genommen werden können, ohne dass sie für etwas verurteilt sind oder dass ihnen eine Anklage zur Last gelegt wird", so Haupt.

Die Demonstranten zogen auch an der CSU-Geschäftsstelle in der Nürnberger Innenstadt vorbei. Die Kundgebung verlief nach Angaben der Polizei friedlich.