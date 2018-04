Breitband-Versorgung Förderbescheide für schnelles Internet übergeben

28 Gemeinden in ganz Franken und in der Oberpfalz haben heute ihre Förderbescheide für den Breitbandausbau erhalten. Übergeben wurden sie von Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) in Nürnberg.

"Breitband ist Zukunft. Nur wo Breitband vorhanden ist, werden Arbeitsplätze entstehen und erhalten", sagte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) zu den Förderbescheiden des Breitbandausbaus. Ziel der Förderung seien Breitbandnetze mit Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit pro Sekunde.

Nach Dietenhofen gehen 975.000 Euro

Dafür stelle der Freistaat insgesamt bis zu 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. In Oberfranken werden sechs Gemeinden mit insgesamt 2,7 Millionen Euro gefördert. In Mittelfranken erhalten zehn Kommunen zusammen 3,3 Millionen Euro. Nach Unterfranken fließen 3,0 Millionen Euro an zehn Gemeinden und in die Oberpfalz gehen 1,2 Millionen Euro an zwei Gemeinden. Die größte Einzelsumme geht mit 975.000 Euro nach Dietenhofen in Mittelfranken.

Gemeinden haben Planungshoheit

Neuesten Daten des TÜV Rheinland zufolge hätten in Bayern inzwischen neun von zehn Haushalten Zugang zu Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s. "Unsere Breitband-Strategie ist genau richtig für Bayern und ermöglicht Glasfaser bis ins Haus. Wo dies geschieht entscheiden allein die Gemeinden im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit", so Füracker.

40.000 Kilometer Glasfaserleitungen

Rund 2.000 Gemeinden – und damit 98 Prozent aller Kommunen – haben Förderbescheide beantragt, teilte das Ministerium mit. Mehr als 1.700 hätten bereits Förderbescheide erhalten und starten in die Bauphase. Bei diesen Projekten würden rund 40.000 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt und mehr als 700.000 Haushalte mit schnellen Internet versorgt. Bei rund 94.000 Haushalten reicht die Glasfaserleitung bis ins Gebäude.