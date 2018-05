Platz für 400 Studierende Neues Studentenwohnheim wird in Erlangen eingeweiht

In der Universitätsstadt Erlangen wird heute ein neues Studentenwohnheim eingeweiht. Es soll Platz für mehr als 400 Studierende bieten. Wohnraum, der dringend benötigt wird.

Die Studentenzahl der Uni Erlangen-Nürnberg hat sich in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 50 Prozent erhöht. Derzeit zählen die Uni-Standorte in Erlangen und Nürnberg knapp 40.000 Studenten. Und diese benötigen dringend Wohnraum. Ein neues Wohnheim auf dem Südgelände der Uni in Erlangen soll nun Abhilfe schaffen. Es wird heute eingeweiht. Zum Festakt wird auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erwartet.

Wohnen im Grünen

Das neue Studentenwohnheim besteht aus sechs Häusern, die das bestehende Wohnheim der Erwin-Rommel-Anlage ergänzen. Die würfelförmigen Häuser haben unterschiedliche Höhen, so dass Freiräume entstehen und ein Wohnen im Grünen möglich ist, teilte das Innenministerium mit. Zu der Anlage gehört auch ein Gemeinschaftszentrum, in dem sich die Studenten treffen und austauschen können.

34 Millionen Euro Baukosten

Das Projekt hat insgesamt rund 34 Millionen Euro gekostet. Mit rund 17 Millionen Euro trägt der Freistaat etwa die Hälfte der Gesamtkosten. Den Rest finanziert das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg durch ein Baudarlehen und aus Eigenmitteln.