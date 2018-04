Neuer Verein "energy-platform" Energiewende in Bayern ist ohne Stromautobahnen machbar

Die Energiewende in Bayern ist ohne neue Stromautobahnen machbar. Davon sind der neu gegründete Energieverein "energy-platform" und der Bund Naturschutz überzeugt. Heute hat der Verein seine Visionen in Nürnberg vorgestellt.

Um die Energiewende ohne die geplanten Stromtrassen SuedOstLink und SuedLink zu packen, verlangt Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, von der neuen Staatsregierung unter Ministerpräsident Markus Söder "eine klare Kurskorrektur". Die Regierung müsse zügig damit beginnen, Erneuerbare Energien und dezentrale Speicher in Bayern auszubauen, heißt es in einer Mitteilung des Bund Naturschutz.

"Es müssen deutlich mehr Windräder und Fotovoltaikanlagen in Bayern neu gebaut und regional mit Speichern vernetzt werden. Bayern muss ein dezentrales Stromkonzept entwickeln und vorlegen." Matthias Grobleben, Gründungsmitglied des neuen Vereins 'energy-platform'

Regional verteilte Langzeitspeicher gefordert

Der neue Staatsminister für Wirtschaft und Energie, Franz Josef Pschierer, sei vor allem dafür bekannt, die geplanten Stromautobahnen vehement zu verfechten, so Gerhard Spiegel, Vorstand des Vereins "energy-platform". Diese würden aber an kalten, trüben und windarmen Tagen nicht genügend Strom liefern, wenn man den Atom- und Kohleaussteig bedenke. Er setzt mit seinem Verein hingegen auf regional verteilte Langzeitspeicher.

Widerständler gründen neuen Verein

Der Verein "energy-platform" ist aus den Bürgerinitiativen gegen die Stromautobahnen entstanden. Er will nun mit neuen Visionen und Konzepten die Energiewende in Bayern voranbringen.