Nürnberg Neuer Eigentümer investiert 700 Millionen Euro in Quelle-Areal

Die Düsseldorfer Gerchgroup hat das frühere Quelle-Versandzentrum in Nürnberg gekauft. Das hat das Unternehmen bestätigt. Nun will es rund 700 Millionen Euro in das denkmalgeschützte Gebäude investieren.

Das Quelle-Versandzentrum in Nürnberg hat einen neuen Eigentümer: Das Düsseldorfer Unternehmen Gerchgroup hat mitgeteilt, dass es das Areal gekauft hat. Damit bestätigte es entsprechende Aussagen des Nürnberger Baureferenten Daniel F. Ulrich . 700 Millionen Euro will die Gerchgroup in das denkmalgeschützte Gebäude investieren. Über den Kaufpreis an den Vor-Eigentümer, den Immobilien-Entwickler Sonae Sierra, wurde Stillschweigen vereinbart.

Wohnungen, Büros und Geschäfte für das Quelle-Areal

Die Nutzungsschwerpunkte für das Areal sollen in den Bereichen Wohnen, Büro und Einzelhandel liegen und um soziale Einrichtungen wie etwa eine Kita ergänzt werden, so die Gerchgroup. Die Gruppe plant Umbauten des Gebäudes. So sollen etwa innenliegende Flächen abgebrochen werden, um Licht- und Innenhöfe zu schaffen. Ein Anteil der Wohnungen werde zudem als geförderter Wohnungsbau realisiert. Außerdem sollen die Mietverträge mit Künstlern des Vereins Quellkollektiv für das zum Areal gehörende Heizhaus langfristig verlängert werden.

Vorstand hat Affinität zu Nürnberg

Die Gerchgroup will nun "zeitnah" Gespräche mit der Stadt Nürnberg zu dem Bauvorhaben führen. Das Bebauungskonzept soll in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden entstehen. Für Mathias Düsterdick, den Vorstandsvorsitzenden der Gerchgroup, ist das Projekt laut Mitteilung etwas Besonderes. Er habe eine besondere Affinität zu Nürnberg, weil er in seiner Jugend in Nürnberg-Ziegelstein gelebt habe.

Zweitgrößte leerstehende Immobilie Deutschlands

Das frühere Quelle-Versandzentrum zwischen Frankenschnellweg und Fürther Straße hat eine Gesamtfläche von 250.000 Quadratmeter und ist derzeit die zweitgrößte leerstehende Immobilie Deutschlands, nach dem Flughafen Berlin-Tempelhof. Seit der Pleite von Quelle im Jahr 2009 ist das Gebäude weitgehend ungenutzt.

Die Gerchgroup ist ein bundesweit tätiger Projektentwickler. Das Unternehmen aus Düsseldorf hat Erfahrung im Ankauf und der Entwicklung von großen Industriegebieten.