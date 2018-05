Angespannter Wohnungsmarkt Neue Wohnungen für 400 Studenten in Erlangen

Studierende in Erlangen dürfen sich über neue Wohnungen freuen: Auf dem Campus Süd ist ein neues Wohnheim mit 412 Plätzen eingeweiht worden. Diese werden dringend benötigt, da die Zahl der Studierenden enorm gestiegen ist.

Nach Angaben der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist die Zahl der Studierenden in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen. Das neue Wohnheim werde dringend benötigt, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Einweihung.

"Es ist wichtig, dass wir bezahlbaren Wohnraum für unsere Studenten haben." Joachim Herrmann (CSU), Bayerischer Innenminister

Wohnen in Würfeln

Das neue Wohnheim, das ab Mitte Juni komplett bezugsfertig ist, umfasst 372 Einzelapartments und zehn Wohngruppen. Die sechs würfelförmigen Neubauten kosten etwa 34 Millionen Euro. Knapp 17 Millionen Euro trägt der Freistaat, die restlichen Kosten übernimmt das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg.

Situation auf Wohnungsmarkt angespannt

Mit dem Wohnheim leiste man einen tollen Beitrag, um die Situation auf dem Erlanger Wohnungsmarkt zu entschärfen, sagte der Geschäftsführer des Studentenwerks, Mathias Mayer.

Drei Bewerber auf einen Wohnungsplatz

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Erlangen ist seit längerem angespannt. Laut Mayer kommen drei Bewerber auf einen Wohnungsplatz. Grund für die angespannte Situation ist zum einen Erlangens Bedeutung als Wirtschaftsstandort: Die Siemens AG hat in der Stadt ihren größten Standort. Gleichzeitig ist die Zahl der Studenten enorm gestiegen. Aktuell studieren an der Friedrich-Alexander-Universität rund 40.000 Menschen.