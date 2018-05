Messezentrum Nürnberg Nürnberg bekommt neue Medizin-Messe MedtecLIVE

"Die Entscheidung ist zugunsten von Nürnberg ausgefallen, weil die Messe Nürnberg zu den weltweit 15 größten gehört und bekannt ist für die innovative Weiterentwicklung von Messekonzepten", sagte Markus Wittmann vom Bayerischen Wirtschaftsministerium heute bei der Vorstellung der MedtecLIVE in Nürnberg. Ein weiterer Grund sei die Branchenähe und gute Vernetzung zum sogenannten Medical Valley zwischen Nürnberg und Forchheim. Dort sind knapp 200 Medizintechnikhersteller und Zulieferer ansässig.

Kooperation statt Konkurrenz

Zuletzt hatten sich die beiden Medizintechnikmessen in Nürnberg und Stuttgart gegenseitig Konkurrenz gemacht: Sie fanden im Abstand weniger Wochen statt und die Ausstellerzahlen sanken bei beiden. Künftig soll MedtecLIVE vermehrt Aussteller und Fachbesucher aus ganz Europa anziehen. Die Nürnberg Messe kooperiert dabei mit dem niederländischen Messeveranstalter UBM EMEA, der bislang die Medizintechnikmesse in Stuttgart ausgerichtet hat: "Wir legen künftig nicht nur zwei Messen zusammen, sondern schaffen eine neu konzipierte Fachmesse für Forschung, Entwicklung und Anwendung der Medizintechnikbranche", sagte Geschäftsführer John van der Valk heute in Nürnberg.

Bedarf für Medizintechnik-Messe

Das europäische Marktvolumen im Bereich Medizintechnik beziffert Roland Fleck, der Geschäftsführer der Nürnberg Messe, auf 90 Milliarden Euro: "In Europa besteht ein dezidierter Bedarf an einer neuen Medizintechnikplattform, die intelligent Branchenthemen im Rahmen einer Messe mit wissenschaftlichen Fragestellungen im begleitenden Fachkongress kombiniert. Diesen Mehrwert soll MedtecLIVE leisten."

Milliarden-Umsatz bei Medizintechnik

Die Initiatoren sind zuversichtlich, dass die neue MedtecLIVE am Standort Nürnberg erfolgreich sein wird, weil der Gesundheitsmarkt einer der am schnellsten wachsenden Märkte weltweit ist. In Bayern sorgt die Medizintechnikbranche für einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro, die Hälfte davon im fränkischen Medical Valley. Drei Viertel aller Medizintechnikprodukte aus Bayern werden ins Ausland exportiert. Wie schon in den vergangenen Jahren wird begleitend zur Medizintechnikmesse auch der Kongress MedTech Summit und das Forum MedTech Pharma stattfinden.