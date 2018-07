Sperrung wegen Brückenarbeiten Nächtliche Vollsperrung auf A3 um das Autobahnkreuz Fürth/Erlangen

Auf die Autofahrer im Nürnberger Großraum wartet auf der A3 im Bereich des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen von heute Nacht (21.07.18) 22.00 Uhr bis in den frühen Sonntagmorgen eine Vollsperrung. Der Grund dafür sind Arbeiten an Brücken.

Die Vollsperrung auf der A3 im Bereich des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen beginnt nach Angaben der Autobahndirektion Nordbayern am 21.07.18 um 22.00 Uhr und soll bis in den frühen Sonntagmorgen dauern. Die für sechs Stunden geplante Sperrung ist nötig, weil Montagearbeiten von Brückenträgern anstehen.

Sperrung bei Erlangen

In Richtung Regensburg wird zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Frauenaurach und Erlangen-Tennenlohe gesperrt. In Richtung Frankfurt zwischen der Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe und dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen. Der Verkehr auf der A3 in Richtung Frankfurt wird an der Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe ausgeleitet. Die Umleitung erfolgt über die B4 und die A73.

Baumaßnahme zum sechsspurigen A3-Ausbau

Wie die Autobahndirektion erklärt, ist die Sperrung nötig, weil Brückenträger in Eltersdorf über die A3 eingehoben werden. Die Brücke wird als Bogenbrücke in Stahl hergestellt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die beiden je 100 Tonnen schweren Stahlbögen mit einem 800 Tonnen Mobilkran eingehoben, so die Direktion. Der Neubau der Brücken gehört zu den Baumaßnahmen im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A3 im Bereich Fürth/Erlangen.