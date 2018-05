Treuchtlingen in Mittelfranken Nach tödlichem Maibaum-Unglück - "Der ganze Ort ist traumatisiert"

Wettelsheim steht unter Schock: In dem Ortsteil von Treuchtlingen ist eine junge Frau von einer abgebrochenen Maibaum-Spitze erschlagen worden. "Der ganze Ort ist traumatisiert“, sagte die zuständige Pfarrerin dem Bayerischen Rundfunk.

Einen Tag nach dem tödlichen Maibaum-Unfall herrscht Trauer in der Ortschaft Wettelsheim. "Der ganze Ort ist traumatisiert", sagte die zuständige Pfarrerin dem BR. Es sei allen bewusst, das Maibaum-Stück hätte jeden treffen können, so die Pfarrerin.

Die Menschen seien tief betroffen, weil sich das tragische Unglück direkt vor ihren Augen ereignet habe. Bei einer Trauerfeier am Abend will sie die ganze Ortsgemeinschaft zusammenbringen, um die gemeinsame Klage vor Gott zu bringen: "Jeder ist betroffen."

Maibaum stand erst seit einer Stunde

Gestern Abend war eine 29-Jährige von der herabstürzenden Spitze des Maibaums erschlagen worden. Ein Notarzt versuchte noch, die bewusstlose Frau zu reanimieren - vergeblich. Die Zuschauerin starb noch am Unfallort.

Die 29-Jährige war im Ort bekannt. Sie wohnt in Treuchtlingen und war gemeinsam mit ihrem Ehemann und dem zehnjährigen Sohn beim Maifest gewesen. Bei dem Unglück wurde auch ein dreijähriger Bub von dem acht Meter langen Baumstück gestreift. Er erlitt allerdings nur leichte Verletzungen. Der Maibaum war etwa eine Stunde zuvor aufgestellt worden.

Unglücksursache möglicherweise eine Windböe

Die Polizei in Treuchtlingen betonte, sie gehe von einem Unglücksfall aus. Ursache für das Unglück könnte nach ersten Einschätzungen eines Polizeisprechers eine Windböe gewesen sein, die das obere Drittel des geschmückten Baumes abbrach. Möglicherweise, so der Sprecher, könnte zuvor der etwa 20 bis 25 Meter hohe Baum beim Aufstellen zu stark gebogen worden sein, so dass der Stamm angeknackst wurde.

Ermittler der Kriminalpolizei untersuchten noch am Abend den Unglücksort und befragten Zeugen. Die Nürnberger Kripo will erst am Mittwoch weitere Informationen zu dem Fall bekannt geben. Wettelsheim hat etwa 1.500 Einwohner und ist ein Ortsteil von Treuchtlingen.