Ortsteil Bubenheim Motorkunstflug-Meisterschaften in Treuchtlingen

Veranstalter der Meisterschaften ist der Luftsportverein Treuchtlingen-Pappenheim. Bis zum Samstag zeigen die Kunstflugpiloten ihr Können in ihnen bekannten und in unbekannten Flugprogrammen.

Kostenlose Rundflüge

In der sogenannten "Klasse Unlimited" ist auch ein Freestyle-Flug zu absolvieren. Geflogen wird jeweils von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Die Siegerehrung findet am Samstagabend statt. Am Sonntag gibt es dann von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr auf dem Flugplatz in Treuchtlingen-Bubenheim noch einen Rundflugtag. Dabei kann sich jeder kostenlos und ohne Voranmeldung von Piloten über den Naturpark Altmühltal oder über das Fränkische Seenland fliegen lassen.