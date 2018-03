Mordkommission ermittelt Toter Fernfahrer auf Autobahnparkplatz an der A 9

Ein toter Fernfahrer auf einem Autobahnparkplatz Brunn West an der A 9 bei Nürnberg gibt der Polizei Rätsel auf. Die Mordkommission der Kripo Schwabach hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 8.30 Uhr informierten Autofahrer die Einsatzzentrale der Polizei Mittelfranken, dass auf dem Parkplatz Brunn an der A 9 bei Nürnberg eine leblose Person liege. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen. Er lag mit schweren Kopfverletzungen neben seinem Lkw auf dem Boden.

Zweiter schwerverletzter Trucker gefunden

Der Ukrainer war als Lkw-Fahrer mit einem deutschen Laster für eine polnische Spedition unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, stand noch ein Dutzend weiterer Lkw auf dem Autobahnparkplatz.

In einem von ihnen fanden die Beamten einen schwer verletzten 36 Jahre alten Lkw-Fahrer, auch er aus der Ukraine. Der Mann hatte ebenfalls schwere Kopfverletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Tathergang unklar

Nach Auskunft eines Polizeisprechers war der 36-Jährige für die gleiche polnische Spedition unterwegs wie der Tote. Noch sei völlig unklar, was sich auf dem Parkplatz Brunn an der A 9 in Fahrtrichtung München ereignet habe, hieß es.

Kripo Schwabach ermittelt

Die Mordkommission der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen. Eine Gerichtsmedizinerin und ein Staatsanwalt nahmen den Tatort in Augenschein. Der Staatsanwalt ordnete die Obduktion des Toten an.

Ein Polizeihubschrauber fertigte Übersichtsaufnahmen des Parkplatzes. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.