Mit Bus, Bahn – und Rad VAG bietet künftig Leihräder in Nürnberg an

Die Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) Nürnberg bietet künftig auch ein Fahrradverleihsystem an. Kunden können damit neben Bussen, Straßen- und U-Bahnen auch Leihräder nutzen, teilte die VAG mit.

Gedacht sind die Räder für den Weg zu und von einer Haltestelle, den die VAG nicht abdeckt. Ab diesem Sommer stehen dafür rund 500 neue Fahrräder bereit. Abokunden erhalten monatliche Freiminuten. Wer keine Zeitkarte besitzt, soll aber ebenfalls ein attraktives Angebot erhalten, wenn er die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt.

Flexzone Altstadt

In der Nürnberger Altstadt können Kunden die Fahrräder überall abstellen und wieder ausleihen. In weiteren Teilen der Stadt plant die VAG feste Verleihstationen, an denen die Räder dann abgeholt und wieder abgegeben werden müssen.

Buchen per App, Chipkarte oder Telefon

Kunden können die Räder über eine App, über die Abo-Chipkarte oder auch telefonisch ausleihen. Weitere Rahmenbedingungen werden derzeit noch verhandelt. Die VAG übernimmt damit die Gesamtverantwortung für das Fahrradverleihsystem in Nürnberg und nennt es künftig VAG_Rad. Als Partner holt sich die VAG dafür die Firma Nextbike ins Boot, die das Verleihsystem bislang angeboten hat.