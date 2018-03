Nachruf "Mister Frankenschau" Manfred Boos ist tot

Manfred Boos, der ehemalige Fernsehchef im Studio Franken, ist tot. Er starb am 15. März im Alter von 81 Jahren in Nürnberg. Vor allem sein Wirken für die Frankenschau, aber auch für das Literaturhaus Nürnberg, bleiben in Erinnerung.

Von: Manfred Boos