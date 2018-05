Aufklärung gefordert Missstände beim BAMF ziehen immer weitere Kreise

Der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth liegt eine Anzeige gegen die Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Jutta Cordt, sowie gegen drei weitere Mitarbeiter des BAMF vor. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Antje Gabriels-Gorsolke, weist allerdings darauf hin, dass noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Geprüft werde nun, ob der Verdacht der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt gegeben ist.

BAMF hat keine Kenntnis von den Anzeigen

Unterdessen hat das BAMF dem BR mitgeteilt, keine Kenntnis von Anzeigen gegen BAMF-Chefin Cordt und weitere Mitarbeiter zu haben. Grundsätzlich sei es jedoch nicht unüblich, dass Anzeigen gegen Politiker oder Behördenleiter gestellt werden, so BAMF-Sprecher Stefan von Borstel.

"Sollte die besagte Anzeige beim Bundesamt eingehen, wird das Bundesamt eng mit der ermittelnden Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten und alle relevanten Informationen zur Verfügung stellen." Stefan von Borstel, BAMF-Sprecher

Anzeige von Privatperson

Die Anzeige sei von einer Privatperson eingereicht worden, sagte Antje Gabriels-Gorsolke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, dem Bayerischen Rundfunk. Wer konkret Anzeige erstattet hat, darüber kann die Staatsanwaltschaft keine Auskunft geben. Theoretisch hat jeder Bürger die Möglichkeit dazu. Doch die Anzeige ist bei der Generalstaatsanwaltschaft und damit bei der höchsten Instanz der Staatsanwaltschaft in Nürnberg eingegangen. Diese sei allerdings nicht dafür zuständig, so Gabriels-Gorsolke – und habe die Anzeige entsprechend an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weitergeleitet.

Seehofer und Cordt im Innenausschuss

Der Innenausschuss des Bundestages hat indes für kommende Woche eine Sondersitzung zu dem Thema anberaumt. Dann sollen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und BAMF-Chefin Jutta Cordt zur Affäre um die mutmaßlich manipulierten Asylbescheide Rede und Antwort stehen. Seehofer hatte angekündigt, erst kommende Woche Stellung zu den aktuellen Vorwürfen zu beziehen. Bei seinem Antrittsbesuch im BAMF in Nürnberg hatte er die Behörde und ihre Präsidentin noch gelobt. Zu diesem Zeitpunkt wusste er eigenen Angaben zufolge noch nichts von irgendwelchen Missständen beim BAMF.

Inzwischen schließt Seehofer personelle Konsequenzen nicht mehr aus. Er werde alles tun, "damit die Dinge ohne Ansehen von Personen oder Institutionen aufgeklärt werden, denn sie haben das Vertrauen in das BAMF beschädigt", sagte Seehofer der "Mittelbayerischen Zeitung". Konkrete Entscheidungen wolle er aber erst in der kommenden Woche treffen.

Die "Bremen-Affäre"

In der Außenstelle des BAMF in Bremen sollen zwischen 2013 und 2016 rund 1.200 Asylanträge rechtswidrig genehmigt worden sein. Die ehemalige Leiterin der dortigen Filiale Offenbar hatte die Präsidentin der Behörde, Jutta Cordt, bereits kurz nach ihrem Amtsantritt Anfang vergangenen Jahres von den Vorfällen erfahren. Das berichteten "NDR", "Süddeutsche Zeitung" und "Spiegel". Die 54-jährige Cordt ist seit Februar 2017 Präsidentin das BAMF – sie hatte das Amt von Frank-Jürgen Weise übernommen.

Laut Medienberichten soll Weise bereits 2016 über Unregelmäßigkeiten in der Außenstelle informiert worden sein. Wie die "Nürnberger Nachrichten" und das ZDF-Magazin "Frontal 21" berichten, soll sich der Regionspräsident der Region Hannover, Hauke Jagau (SPD), im Juli 2016 mit einer E-Mail an den damaligen Leiter des BAMF, Frank-Jürgen Weise, gewandt haben. In der E-Mail berichtete der Politiker, dass ein Abschiebeversuch durch die Außenstelle in Bremen abgebrochen worden sei – obwohl diese nicht zuständig war.