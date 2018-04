Messe in Nürnberg Werkstätten für Menschen mit Behinderung stellen sich und ihre Arbeit vor

In Nürnberg beginnt heute die Werkstätten Messe. An vier Tagen präsentieren sich die Werkstätten für Menschen mit Behinderung und geben Einblick in ihre Leistungen und Angebote. Ein Thema der Messe: das Bundesteilhabegesetz.

Von: Carlo Schindhelm