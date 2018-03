Kurz gemeldet Die Meldungen aus Mittelfranken

Nürnberg – Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagabend (13.03.18) eine Tankstelle in der Nürnberger Südstadt überfallen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Etwa um 19.15 Uhr bedrohte der Täter eine Mitarbeiterin der Tankstelle in der Gibitzenhofstraße mit einem Messer und erbeutete so einige hundert Euro. Die Frau blieb unverletzt und beschrieb den Räuber wie folgt: ca. 25 - 28 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlank, auffallend blaue Augen, helle Augenbrauen, helle Haut. Er war mit einer grauen Regenjacke mit Kapuze, schwarzer Hose und Handschuhen bekleidet und maskiert mit einer Motorradmaske. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 – 33 33 um Hinweise.

Sendung: Bayern 1, Regionalnachrichten für Mittel- und Oberfranken, 14.03.2018, 11.30 Uhr

Nürnberg: Parfüm im Wert von 1.000 Euro hat ein 31-Jähriger in einem Nürnberger Drogeriemarkt in seiner Jacke versteckt. Ein Angestellter erwischte den Mann beim Verlassen des Ladens im Stadtteil Eberhardshof, teilte die Polizei mit. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Angestellte den Ladendieb festhalten. Polizisten nahmen den 31-Jährigen fest. Gegen den Mann lagen bereits zwei Haftbefehle wegen ähnlicher Delikte vor. Er wurde ins Gefängnis gebracht.

Sendung: Bayern 1, Regionalnachrichten für Mittel- und Oberfranken, 13.03.2018, 14.30 Uhr

Nürnberg: Die Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) Nürnberg plant die Übernahme des Fahrradverleihsystems in Nürnberg. Kunden sollen künftig zusätzlich zu Bus, Straßenbahn und U-Bahn auch die Leihräder nutzen können, teilte die VAGdem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage mit. Die genauen Rahmenbedingungen der Übernahme werden derzeit noch verhandelt. Sie sollen erst im Laufe der Woche bekannt gegeben werden, so Susanne Jirosch von der VAG-Pressestelle.

Sendung: Bayern 1, Regionalnachrichten für Mittel- und Oberfranken, 13.03.2018, 07.30 Uhr

Nürnberg: Unbekannte haben in Schwabach einen Anhänger mit 6.000 Paar Arbeitsschuhen gestohlen. Der Wert der Beute wird auf rund 200.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit (12.03.18). Der Sattelauflieger stand vergangenes Wochenende auf einem Betriebsgelände im Falbenholzweg. Zwischen Samstag und Montag verschafften sich die Täter Zugang zum Firmenhof und nahmen den Anhänger samt Ladung mit. Nach dem Auflieger wird jetzt gesucht: Der Hänger trägt das österreichische Kennzeichen KU-995 UG. Außerdem hat er einen grauen Planenaufbau mit rosafarbener Firmenaufschrift. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 / 21 12 33 33 entgegen.

Sendung: Bayern 1, Regionalnachrichten für Mittel- und Oberfranken, 13.03.2018, 06.30 Uhr

Nürnberg: Zwei 15 Jahre alte Ausreißerinnen sind am Sonntagabend in Nürnberg gestrandet – ohne Geld für ein Zugticket zurück in die Oberpfalz. Die beiden Mädchen hatten die Nacht durchgefeiert und dabei ihr gesamtes Geld ausgegeben, teilte die Bundespolizei mit. Ohne einen Cent in der Tasche kamen sie schließlich zur Dienststelle der Nürnberger Bundespolizei. Da sie sich die Heimfahrt nicht mehr leisten konnten, informierten die Polizisten die Mutter der Zwillingsschwestern – und organisierten die Fahrt zurück in die Oberpfalz.

Sendung: Bayern 1, Regionalnachrichten für Mittel- und Oberfranken, 12.03.2018, 17.30 Uhr

Herrieden (Lkr. Ansbach): Die Verkehrspolizei Ansbach hat ein kleines Mädchen aus Stuttgart und dessen Mutter wieder glücklich gemacht. Die Mutter des Kindes rief Mittwochabend bei der Polizei an und erzählte, dass sie offenbar auf einem Autobahnparkplatz zwischen Herrieden und Aurach einen einzelnen Schuh ihrer Tochter verloren hätte. Die 38 Jahre alte Mutter vermutete, dass der Schuh bei einem Halt aus dem Auto gefallen war. Im Rahmen einer Streifenfahrt überprüfte die Polizei die in Frage kommenden Parkplätze und fand den schmerzlich vermissten Schuh tatsächlich. Er wird jetzt per Post zu Mutter und Kind geschickt.

Sendung: Bayern 1, Regionalnachrichten für Mittel- und Oberfranken, 09.03.2018, 17.30 Uhr

Nürnberg: Bei der Deutschen Post in Nürnberg ist am Samstag (10.03.18) eine Betriebsversammlung anberaumt. Das Unternehmen weist daraufhin, dass es dadurch zu Einschränkungen in der Brief- und Paketzustellung kommen kann. Betroffen sind voraussichtlich alle Orte, deren Postleitzahlen mit 90 oder 91 beginnen. Die Post verspricht, dass alle Sendungen, die am Samstag nicht zugestellt werden können, am kommenden Montag geliefert werden. In einigen Bereichen in Nürnberg, Fürth und Erlangen für die das Post-Tochterunternehmen Delivery GmbH zuständig ist, soll die Paketzustellung wie gewohnt durchgeführt werden.

Sendung: Bayern 1, Regionalnachrichten für Mittel- und Oberfranken, 09.03.2018, 16.00 Uhr

Ansbach: Regionales Lammfleisch auf dem Teller und Unterstützung für die heimischen Hüteschäfer: Das wollen die Verantwortlichen vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken mit Sitz in Ansbach auch dieses Jahr mit den "Frankenhöhe-Lamm-Aktionswochen" erreichen. Diese kulinarischen Wochen beginnen an Freitag (09.03.18). Bis zum 8. April bieten Gasthäuser, Metzgereien, Bauernläden und Schäfer im Bereich des Naturparks Frankenhöhe regionale Lammspezialitäten an. Die Adressen der beteiligten Betriebe und weitere Informationen sind im Internet unter www.frankenhoehe-lamm.de zu finden.

Sendung: Bayern 1, Regionalnachrichten für Mittel- und Oberfranken, 09.03.2018, 13.30 Uhr

Schwabach: Die Polizei Schwabach hat am Dienstag (08.03.18) am Autohof Kammerstein einen 29-Jährigen aus Rumänien angehalten, der bekifft Auto gefahren ist. Nach Angaben der Beamten fiel der Mann durch drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein Bluttest bestätigte schließlich den Verdacht der Polizisten. Dem 29-Jährigen war das Problem zunächst nicht klar. Ein rumänischer Arzt hätte ihm mitgeteilt, dass er in Deutschland sehr wohl unter Drogeneinfluss Autofahren dürfe, erklärte er den Beamten. Dazu zeigte er den Polizisten ein entsprechendes Attest. Beides half ihm nichts: Er durfte nicht mehr weiterfahren. Außerdem muss er nun ein Bußgeld von 500 Euro zahlen.

Sendung: Bayern 1, Regionalnachrichten für Mittel- und Oberfranken, 09.03.2018, 11.00 Uhr

Erlangen: Um das Sturzrisiko von Parkinson-Patienten zu minimieren, hat das Universitätsklinikum Erlangen gemeinsam mit Wissenschaftlern der Friederich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und anderen europäischen Partnern nun ein Forschungsprojekt gestartet. Mithilfe von Sensoren im Schuh und am Oberkörper sollen Besonderheiten im Gang und bei Stürzen telemetrisch analysiert werden. "Deutet ein bestimmtes Gangmuster auf einen drohenden Sturz hin, sollen die Patienten oder Betreuer dann künftig rechtzeitig gewarnt werden", sagte Forschungsleiter Prof. Dr. Jochen Klucken aus der Molekularen Neurologie des Uni-Klinikums. Das einjährige Projekt mit dem Titel "MoveIT" wird mit 500.000 Euro vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut Gesundheit (EIT Health) unterstützt, an dem sich 140 Partner aus 17 europäischen Ländern beteiligen.

Sendung: Bayern 1, Regionalnachrichten für Mittel- und Oberfranken, 09.03.2018, 09.00 Uhr