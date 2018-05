Meistertrunk Festwochenende Trinkfester Stadt-Chef rettet Rothenburg

Die vier Tage von Freitag bis Pfingstmontag stehen unter verschiedenen Mottos: von der "belagerten Stadt" am Freitag, die "besetzte Stadt" am Samstag, über die "gerettete Stadt" am Sonntag bis zur "glücklichen Stadt" am Montag. Der Händlermarkt an den vier Tagen, der Schäfertanz am Sonntag und die Feldlager mit Live-Musik kosten jeweils zwischen 3 und 5 Euro Eintritt. Karten für die Aufführung des historischen Festspiels kosten zwischen 6 und 14 Euro. Mit dem "Festabzeichen" für 22 Euro können Besucher von Freitag bis Montag unter anderem den Handwerkermarkt, die "Feuerwache vor dem Tor", das Feldlager und den Historischen Heerezug am Sonntag und Montag sehen.