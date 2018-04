Für Abrüstung und Atomwaffenverbot Mehr als Tausend Menschen bei Ostermärschen in Nürnberg und Fürth

Unter dem Motto "Für eine friedliche Zukunft in einer solidarischen Welt" haben am Ostermontag rund 1.000 Menschen in Fürth und Nürnberg demonstriert. Auf Spruchbändern und Plakaten forderten sie ein Ende der Kriege, der Auslandseinsätzen der Bundeswehr und der Rüstungsexporte.

Traditionell demonstrieren am Ostermontag auch in Mittelfranken Friedensinitiativen und Kirchen für ein Atomwaffenverbot. Als einen falschen Weg bezeichneten die Organisatoren in Nürnberg und Fürth die Anhebung der deutschen Rüstungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts. Dies führe nur zu einem weiteren Wettrüsten.

Zum 60. Mal Aufruf zu Ostermärschen

Über das Osterwochenende fanden in vielen Städten Bayerns Ostermärsche statt – zum Beispiel in München, Ansbach, Würzburg und Aschaffenburg. Der Aufruf zu Ostermärschen erfolgte in diesem Jahr zum 60. Mal. Die erste Friedensdemonstration wurde 1958 ausgerufen. In Großbritannien protestierten damals Hunderttausende gegen die nukleare Aufrüstung. Die Teilnehmer trugen dort auch erstmals das Peace-Zeichen auf Plakaten. Die erste Kundgebung in Deutschland fand 1960 in Hamburg statt.

In den 60-er Jahren Massenbewegung

Eine Massenbewegung wie in den 60er-Jahren sind die Ostermärsche nicht mehr. In diesem Jahr waren es einige Tausend Teilnehmer(innen). Von einer starken außerparlamentarischen Bewegung wie in den Anfangsjahren sind sie weit entfernt.

Erst in den 70er-Jahren mit dem NATO-Doppelbeschluss und in Zeiten des Golfkrieges nahmen wieder mehr Menschen an den Kundgebungen teil.