Tödlicher Unfall bei Maibaumfest Frau wird bei Treuchtlingen von Maibaum-Spitze erschlagen

Eine junge Mutter ist am späten Nachmittag in Treuchtlingen von der herabfallenden Spitze eines Maibaumes erschlagen worden. Mit Hilfe eines Krans war der Maibaum im Ortsteil Wettelsheim etwa eine Stunde zuvor aufgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Zum Unfallzeitpunkt sei das Maifest bereits im Gange gewesen. Etwa 25 Menschen hätten um den Maibaum gefeiert, darunter viele Kinder, so die Polizei.

Tragischer Unfall

Die 29-Jährige wurde von dem etwa acht Meter langen Maibaumstück erschlagen. Sie starb am Unfallort. Die Frau befand sich gemeinsam mit ihrem Ehemann und dem 10-jährigen Sohn auf dem Fest. Ein dreijähriger Bub wurde von dem herabstürzenden Baumstück gestreift und im Krankenhaus behandelt. Er erlitt offenbar nur leichte Verletzungen. Die Feiernden erlitten einen Schock. Das Festgelände wurde am Abend noch geräumt. Die Polizei stellte den Maibaum als Beweismittel sicher. Die Getötete lebte mit ihrer Familie im drei Kilometer entfernten Treuchtlingen. Sie war im Dorf bekannt. Morgen soll gegen Abend (1. Mai, 18 Uhr) eine Trauerfeier in der Wettelsheimer Kirche stattfinden. Darauf habe sich die Dorfgemeinschaft noch am Abend mit der Pfarrerin verständigt, so die Polizei.