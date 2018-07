Festakt in Feucht Ludwigskanal ist nun "Historisches Wahrzeichen"

Mit einem Festakt in Feucht würdigten die Bundes- und die Bayerische Ingenieurkammer den Bau der 172,4 Kilometer langen Wasserstraße. Der Ludwig-Donau-Main-Kanal galt als das größte und wichtigste Wasserbauprojekt im deutschsprachigen Raum während der Industrialisierung, so die Bundesingenieurkammer. Nun wird der Ludwigskanal also auch zum "Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland" ernannt. Eine Ehrentafel am Kanal erinnert nun an die Auszeichnung.

"Mit der Titelverleihung würdigen wir die herausragenden Leistungen vergangener Ingenieurgenerationen. Gleichzeitig möchten wir aber auch für diesen ganz besonderen Beruf werben. Denn damals wie heute leisten Ingenieurinnen und Ingenieure einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu unserer gebauten Umwelt.“ Hans-Ullrich Kammeyer, Präsident der Bundesingenieurkammer

Ludwig-Donau-Main-Kanal - Ludwigkanal - Alter Kanal

Der Ludwig-Donau-Main-Kanal ist auch als "Ludwigskanal" oder "Alter Kanal" bekannt. Der Bau des 15,8 Meter breiten und mehr als 1,40 Meter tiefen Kanals begann 1836. Am 15. Juli 1846 wurde er eingeweiht. Damals sprengten die Baukosten von 17,5 Millionen Gulden die geplanten Kosten von acht Millionen bei Weitem. Und schon damals hätten die Zeitgenossen den Ludwig-Donau-Main-Kanal als europäisches Projekt verstanden, so die Kammer.

Umweltminister betont Artenvielfalt des Naherholungsgebiets

Beim Bau des Kanals seien Erfahrungen von Ingenieuren aus ganz Europa, vor allem aus Frankreich und England, mit eingeflossen. Der als Transportweg für Güter konzipierte Kanal dient seit den 1950er-Jahren als Naherholungsgebiet.

Beim Festakt betonte der bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Marcel Huber (CSU): "Neben einem beeindruckenden Beispiel für Ingenieurleistung ist der Ludwig-Donau-Main-Kanal heute insbesondere ein Ort des Artenreichtums, des Landschaftsgenusses und der Erholung. Das ist für mich als Umweltminister von besonderer Bedeutung."