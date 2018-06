Literatur für Groß und Klein Literaturfestival "Lesen!" in Fürth startet

Ein Ziel des Literaturfestivals "Lesen" ist es auch, die fränkische Literaturlandschaft sichtbar zu machen, so Veranstalter, das Fürther Kulturamt. Zu den Höhepunkten gehören "StadtLESEN!", das Freiluftlesezimmer in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage, die "LESEN! Kult-Nacht" und "LESEN! nach Leipzig" mit renommierten Autorinnen und Autoren. Den Abschluss bildet die Verleihung des Jakob-Wassermann-Literaturpreises im Stadttheater Fürth am Sonntag, den 1. Juli. Geehrt wird die Autorin Barbara Honigmann.

Die gemütliche Bibliothek im Freien: "Stadt-LESEN!"

Als gemütliche Freiluft-Bibliothek steht bei "Stadt-LESEN!" auch dieses Jahr wieder die Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage für Lesefreudige parat: Mit 3.000 Büchern, Sitzsäcken und Hängematten kann dort wieder entspannt geschmökert und über Bücher geredet werden. Eine Buchmarktschau, Lesungen lokaler Autorinnen und Autoren und ein Kinder- und Familientag am 24. Juni bieten zudem ein abwechslungsreiches Programm auf der Anlage.

Auf den Spuren einer jüdischen Buchhändlerfamilie

In der Reihe "geboren in Fürth" steht in diesem Jahr die jüdische Buchhändlerfamilie Georg und Mary S. Rosenberg im Mittelpunkt, die in Fürth die erste Bahnhofsbuchhandlung betrieb, Ihr Leben und Wirken in der Stadt wird am 26. Juni bei einer speziellen Stadtführung und am Abend im neu eröffneten Jüdischen Museum Franken Thema sein.

Autoren und Autorinnen aus nah und fern

Daneben werden zahlreiche fränkische Autoren auftreten, wie Fitzgerald Kusz oder der Nürnberger Lyriker Christian Schloyer. In der Reihe "LESEN! nach Leipzig", als Nachschlag zur Leipziger Buchmesse, machen namhafte Autoren während des Lesefestivals in Fürth Station: So kommt der Büchner-Preisträger F.C. Delius am 22. Juni mit einem scheinbar biographischen Rückblick nach Fürth. Die bekannte Autorin Sibylle Lewitscharoff wird am 27. Juni gemeinsam mit Najem Wali einen spannenden und aktuellen Dialog zu ausgewählten Figuren aus der Bibel und dem Koran führen. Und am 28. Juni ist Angelka Klüssendorf mit ihrem dritten Roman um das Mädchen April zu hören.

Hauptsache: Lesen!

Und neben den großen Namen hat auch der "Schund" Platz im Programm gefunden. Beispielhaft werden Western-Heftromane gelesen und musikalisch mit Jodeln untermalt. Sie zeigen am deutlichsten das Anliegen des Festivals: Es gibt keine schlechte Literatur, nur die Aufforderung zu lesen.