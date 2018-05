Landesbund für Vogelschutz Falsche Tierliebe schadet Jungvögeln

Falsche Tierliebe schadet Jungvögeln. Darauf weist der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein hin. Besorgten Tierfreunden, die scheinbar verlassenen jungen Vögeln helfen wollen, rät der LBV erstmal: Finger weg!

"Die unerfahrenen und im Fliegen noch etwas ungeübten Vogeljungen wirken zwar hilflos, sie aufzunehmen ist jedoch falsch verstandene Tierliebe", so der LBV-Artenschutzreferent Andreas von Lindeiner.

Jungvögel länger beobachten

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) bittet alle Vogelfreunde, die halbflüggen, sogenannten Ästlinge einfach sitzen zu lassen. Tatsächliche Hilfe benötigen befiederte Jungvögel nur, wenn nach zwei bis drei Stunden immer noch kein Altvogel in seiner Nähe zu sehen ist.

Katze als Gefahr

Bei Gefahr durch Katzen oder Straßenverkehr kann ein Jungvogel kurz aufgenommen und anschließend ohne Probleme wieder zurück in eine schützende Astgabel am Fundort gesetzt werden. Anders als bei Rehkitzen nehmen Vogeleltern ihre Jungen wieder an, wenn diese von einem Menschen berührt wurden.