Kurioses aus aller Welt Ausstellung zeigt Schätze des Ansbacher Markgrafen

"Früh mit Tagesanbruch machte das Anpacher Regiment den Anfang dazu, indem da ein Schiff von ihnen nahe am Lande vor Anker lag, so legten sie ein langes Brett vom Schiff ans Land heraus und gingen alle aus diesem Schiff an Land. (Sie gingen) mit Gewalt und ohne Erlaubnis der Herren Offiziere aus den Schiffen, so daß in einer Stund kein Soldat (...) mehr in Schiffen anzutreffen war, alles war in der größten Furie aufgebracht"