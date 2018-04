Neuer Konzertsaal in Nürnberg Nürnberger Architekten-Team gewinnt Ausschreibung

Nach einen aufwändigen Auswahlverfahren entschied sich die Preisjury einstimmig für die Entwürfe der Johannes Kappler Architektur und Städtebau in Arbeitsgemeinschaft mit Super Future Collective in Nürnberg und Topotek 1 Architektur in Berlin und Zürich. Insgesamt hatten 246 Architekturbüros Pläne eingereicht.

Viel Glas und Holz

Voraussetzung war, dass sich der Bau des neuen Konzertsaals, der direkt neben der Meistersingerhalle entstehen soll, harmonisch in das bestehende Ensemble einfügt, und gleichzeitig neue architektonische Akzente setzt. Der Siegerentwurf besteht aus einem flachen Quader mit Foyers und Probenräumen, in den hinein ein großer hoher Quader ähnlich eines gläsernen Schuhkarton gesetzt wird. Hinter den Milchglasscheiben befindet sich dann der eigentliche Konzertsaal. Das Konzerthaus besteht aus viel Glas, während im Inneren Holz und Naturstein dominieren werden.

"Der Siegerentwurf hat das Potential für einen Konzertsaal, der sowohl vom Raumerlebnis, wie aber auch vom Klangerlebnis die höchsten Erwartungen erfüllen wird." Juryvorsitzender Amandus Sattler

Förderung vom Freistaat Bayern

Wie teuer das kulturelle Großprojekt werden wird, ist derzeit noch unklar. Der Freistaat Bayern hat eine Finanzierung von 75 Prozent der förderfähigen Kosten zugesagt. Den Rest trägt die Stadt Nürnberg. "Nicht nur München hat einen schönen Konzertsaal verdient, sondern auch Nürnberg. Deshalb habe ich mich von Anfang an dafür stark gemacht, dass der Freistaat Bayern den Bau des neuen Konzerthauses in Nürnberg kräftig unterstützt", so der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute Nachmittag in Nürnberg.

Erste Konzerte im Sommer 2023

Der Baubeginn ist für Sommer 2021 geplant. Zwei Jahre später soll das neue Konzerthaus fertig sein, und ab dem Spätsommer 2023 sollen erste klassische Konzerte gegeben werden. Der Konzertsaal soll knapp 1.500 Besuchern Platz bieten.

Wer sich für den Siegerentwurf und alle anderen eingereichten Entwürfe interessiert, kann sie sich bis zum 13. Mai in Halle 15 auf AEG ansehen. Geöffnet ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr.