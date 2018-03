Kirchenmusik-Festival Internationale Orgelwoche Nürnberg widmet sich der "Zeit"

Die "Zeit" ist das Thema der 67. Internationalen Orgelwoche Nürnberg (ION). Passend dazu wird das Festival am 8. Juni mit dem barocken Meisterwerk "Triumph der Zeit" von Georg Friedrich Händel in der Nürnberger Kirche St. Sebald eröffnet. Die Eigenproduktion des Helsinki Baroque Orchestra mit vier Solisten feiert in Nürnberg Premiere, bevor sie im September dann in Helsinki erklingt.

Acht Stunden, 40 Stimmen – ein Werk

Ein weiterer Höhepunkt: Zwei Sänger werden am 9. Juni acht Stunden lang alle 40 Stimmen für das Werk "Spem in Alium" einsingen. Die Zuhörer können in der Lorenzkirche live dabei sein, wenn das Stück von Thomas Tallis entsteht. Um Mitternacht erklingt dann das gesamte Werk mit allen gespeicherten Stimmen über 16 Lautsprecher. Am 11. Juni führt die Staatsphilharmonie Nürnberg unter Leitung von Marcus Bosch Bruckners 4. Sinfonie "Die Romantische" in der Lorenzkirche auf.

Jubiläum des Orgelwettbewerbs

Dieses Jahr feiert außerdem der Internationale Orgel-Interpretationswettbewerb sein 50-jähriges Jubiläum. Elf Kandidaten aus acht Ländern wurden dafür ausgewählt. Sie spielen bis zum 17. Juni um den "Johann-Pachelbel-Preis".

"Wir haben 30 Anmeldungen aus aller Welt erhalten, was zunächst nach wenig klingt. Aber der Wettbewerb stellt bereits am Anfang derart hohe Hürden, dass wir nur das absolute Top-Level haben." Folkert Uhde, Künstlerischer Leiter der ION

"IONacht" für alle

Begleitet wird das Festival außerdem von einer "IONacht" für alle, in der die gesamte Nürnberger Innenstadt in ein Musiklabyrinth verwandelt wird, von einer Podiumsdiskussion und Projekten von Schülern und Studierenden.

Mitschnitte und Liveübertragungen im Programm des BR

Das Studio Franken des Bayerischen Rundfunks wird einige der insgesamt mehr als 40 Veranstaltungen mitschneiden und teilweise live übertragen. Mit der 67. ION wird sich Folkert Uhde, der Berliner Kulturmanager, als Künstlerischer Leiter verabschieden und das Festival an seinen Nachfolger Moritz Puschke übergeben. Tickets für die 67. ION sind ab sofort erhältlich.