Tourismus im Freistaat In Bayern übernachten immer mehr Gäste

Nach den vorläufigen Ergebnissen des Bayerischen Landesamts für Statistik mit Sitz in Fürth stieg die Zahl der Gästeankünfte im ersten Halbjahr 2018 auf 17,7 Millionen. Das entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Prozent. Die Zahl der Übernachtungen nahm in der ersten Jahreshälfte um 5,4 Prozent auf 44,3 Millionen zu.

Bayerische Campingplätze sind beliebt

Über besonders viele Gäste konnten sich laut Landesamt die bayerischen Campingplätze freuen: Hier kamen fast 722.000 Menschen an – das entspricht einem Gäste-Plus von 14,4 Prozent – mehr als 2,1 Millionen Übernachtungen kamen so zusammen (+10,4%). Einen leichten Rückgang verzeichneten allerdings Jugendherbergen und Hütten. Umgerechnet auf die Hotellerie insgesamt ergeben die Zahlen einen Zuwachs von 6,3 Prozent mehr Übernachtungen als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres.

Mehr Übernachtungen in München

Profitiert haben davon den Statistikern zufolge alle sieben bayerischen Regierungsbezirke: In der Landeshauptstadt München stieg die Zahl der Übernachtungen mit einem Plus von fast elf Prozent (10,8%) sogar im zweistelligen Bereich. Für Oberbayern insgesamt verbucht das Landesamt einen Zuwachs von fast sieben Prozent (6,9%). In Mittelfranken übernachteten fast vier Millionen Menschen (3.989.694 = 7,8 % mehr Gäste) – hier verbuchte Nürnberg das größte Plus (8,9%). Die geringste Veränderung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellten die Statistiker für Oberfranken fest: Hier kamen nur 2,8 Prozent mehr Gäste an, über Nacht blieben 2,5 Prozent mehr.

Auch im Juni kamen mehr Gäste nach Bayern

Für den Monat Juni allein verzeichneten die knapp 12.000 geöffneten Beherbergungsbetriebe in Bayern laut Landesamt 3,8 Millionen Gästeankünfte – das seien gegenüber dem Vorjahresmonat 3,6 Prozent mehr. Während Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime im Juni ein Plus von gut 17 Prozent (17,1%) verbuchten, kamen im Juni deutlich weniger Gäste auf Campingplätze (-17,2%). Das führen die Statistiker auf die Terminierung der Pfingstferien zurück, die 2017 im Juni lagen, heuer aber bereits in den Mai fielen.