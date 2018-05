Spielvereinigung Greuther Fürth Präsident Helmut Hack hört nach 22 Jahren auf

Die Entscheidung für den Rücktritt sei bereits im Winter gereift und sei unabhängig vom Klassenerhalt gefallen, sagte Helmut Hack, Präsident der SpVgg Greuther Fürth, in einem Interview mit den "Nürnberger Nachrichten". Hack begründet den Schritt unter anderem mit seinem Alter.

"Es ist gut, jetzt loszulassen, nicht nur, weil ich bald 69 Jahre alt bin." Helmut Hack, Präsident der SpVgg Greuther Fürth

Herz und Seele des Vereins

Hack galt jahrelang als Herz und Seele der SpVgg Greuther Fürth. 1996 hatte er hatte maßgeblich zur Fusion des TSV Vestenbergsgreuth mit der Spielvereinigung Fürth beigetragen und den Verein 2012 sogar bis in die Bundesliga geführt. In der abgelaufenen Saison entkam Fürth dann nur knapp dem Abstieg in die 3. Liga.

Weiterhin Vizepräsident der DFL

Sein Amt als Vizepräsident der Deutschen Fußball Liga (DFL) wird Hack bis zum Ende der Wahlperiode im Sommer 2019 ausüben. Der gelernte Kaufmann war bis vor zwei Jahren außerdem Geschäftsführer der weltweit im Teegeschäft operierenden Martin Bauer Group.