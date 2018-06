Fürther Grafflmarkt Außenbewirtung in der Gustavstraße bis 24.00 Uhr bleibt erlaubt

Ab heute Nachmittag ist Fürth wieder fest in der Hand der Trempler und Flohmarkt-Fans. Zum 82. Grafflmarkt ist nun auch definitiv juristisch geklärt: In der Gustavstraße darf bis 24.00 Uhr im Außenbereich bewirtet werden.

Heute Abend darf bis 22.00 Uhr Trödel in der Fürther Innenstadt verkauft werden, am Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr, so die Stadt Fürth. Eine gute Nachricht gibt es für die Besucher, die in der Gustavstraße noch einkehren möchten: Sie können bis 24.00 Uhr im Freien bewirtet werden.

Verwaltungsgerichtshof weist Beschwerde zurück

Ein Eilantrag zweier Fürther, die Bewirtung im Außenbereich der beliebten Kneipenstraße auf 22.00 Uhr zu begrenzen, wurde vom Verwaltungsgericht Ansbach am vergangenen Mittwoch (20.06.18) abgelehnt. Daraufhin reichten die Kläger am Donnerstag (21.06.18) noch Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) ein – doch auch diese wurde heute zurückgewiesen. Damit können die Lokale der Gustavstraße ihre Gäste definitiv bis 24.00 Uhr im Außenbereich bewirten.

Kirchplatz für Kinder reserviert

Trödelstände dürfen laut der Stadt in der Gustavstraße, in der Waagstraße, auf dem Waagplatz, in der Königstraße, der Geleitsgasse, dem Löwen- und Paisleyplatz und auf dem Marktplatz aufgestellt werden. Für Kinder bis 14 Jahren, die selbst verkaufen möchten, ist der Kirchplatz reserviert.