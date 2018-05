Kauflaune weniger euphorisch GfK-Konsumklima geht leicht zurück

Die Kauflaune in Deutschland ist etwas weniger euphorisch als in den vergangenen Monaten. Das geht aus der Konsumklimastudie der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hervor. Der Geldbeutel der Deutschen sitz aber immer noch locker.

Trotz eines leichten Rückgangs des Konsumklimas sei die Bereitschaft, Geld auszugeben, in Deutschland immer noch hoch, heißt es in der Konsumklimastudie der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Die ausgezeichnete Beschäftigungslage, geringe Angst den Job zu verlieren sowie steigende Einkommen sorgen dafür, dass die Bundesbürger weiter bereitwillig ihre Geldbeutel für Konsumausgaben öffnen.

Kaum Auswirkungen von internationalen Problemen

Gestützt werde das Konsumklima durch anhaltend stabile Preise, auch wenn Rohöl durch die geopolitische Unsicherheit zuletzt etwas teurer war. Die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch den amerikanischen Präsidenten habe die Stimmung der Konsumenten auch nicht sonderlich beeinträchtigt, so die Konsumforscher. Auch die Konjunkturaussichten seien im Mai auf gutem Niveau stabil geblieben. Zudem sei die Einkommenserwartungen der Deutschen ebenfalls hoch.

Konsumklima fällt um 0,1 Punkte

Als Konsequenz der drei Indikatoren – Kauflaune sowie Konjunktur- und Einkommenserwartung – geht der Konsumklimaindex leicht zurück. Der Wert fällt um 0,1 Zähler auf 10,7 Punkte. Das ist der zweite Rückgang in Folge. Das Niveau des Indexes sei aber nach wie vor gut, so die Marktforscher. Jeden Monat befragt das Nürnberger Unternehmen GfK rund 2.000 Verbraucher in ganz Deutschland, die als repräsentativ für die Bevölkerung gelten.