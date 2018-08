Bayerischer Verwaltungsgerichtshof Sonntagsöffnung in Ansbach droht Verbot

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wird die Sonntagsöffnungen der Einzelhändler in Ansbach voraussichtlich verbieten. Daran ließ das Gericht in der mündlichen Verhandlung kaum Zweifel.

Auch wenn der Bayerische Verwaltungsgerichtshof voraussichtlich die Sonntagsöffnungen der Einzelhändler in Ansbach verbieten wird, stellt er klar: Um eine Grundsatzentscheidung handle es sich trotzdem nicht, da es bereits eine Reihe von Gerichtsentscheidungen gegeben hat, die eine restriktive Behandlung von Sonntagsöffnungen vorschreiben. Die Entscheidung soll morgen (10.08.18) bekannt gegeben werden.

Eilverfahren im März

Bereits Ende März hatte der Verwaltungsgerichtshof in einem Eilverfahren die Verordnung der Stadt Ansbach über die Sonntagsöffnung komplett kassiert und so den geplanten verkaufsoffenen Sonntag nach dem Osterwochenende am 8. April während des sogenannten Street-Food-Festivals untersagt. In der Eilentscheidung hieß es bereits, die Voraussetzungen für eine Sonntagsöffnung seien "offensichtlich" nicht vorhanden - "ein starkes Wort, das wir nicht ohne Gründe verwenden", so der Vorsitzende Richter Wolfgang Peitek.

Ansbach soll Verordnung überdenken

Neben dem Street-Food-Festival geht es auch um die vom Ansbacher Stadtrat beschlossenen Sonntagsöffnungen beim Altstadtfest im Juni und zum sogenannten Martinisonntag im November. Das Gericht empfahl dem Ansbacher Stadtrat bereits "vorsorglich", seine Verordnung bereits vor der für Oktober zu erwartenden Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe zu überdenken, weil ansonsten möglicherweise ein weiteres Eilverfahren nötig werden könnte – und das wäre mit Gerichtskosten verbunden.

Öffnung nur als Beiwerk zulässig

Das Gericht machte deutlich, dass es vor allem die geplante Sonntagsöffnung in weit vom Ansbacher Stadtzentrum entfernten Bereichen – etwa Baumärkten – kritisch sieht. Ebenso im Einkaufszentrum Brückencenter, das durch eine Straße von der Altstadt getrennt ist. Vom Marktgeschehen selbst müsse eine derartige Prägung ausgehen, dass die Sonntagsöffnung nur ein Beiwerk sei – daran bestünden im Fall Ansbach Zweifel. "Der Knackpunkt ist, ob man das Einkaufen in der gesamten Stadt freigibt für ein Geschehen, das nur in der Altstadt stattfindet", so der vorsitzende Richter Peitek.

"Sonntagsallianz" erwägt weitere Klage

Rita Wittmann von der Gewerkschaft Verdi Mittelfranken zeigte sich optimistisch, dass ihre Klage gegen die Ansbacher Sonntagsöffnung Erfolg haben wird: "Das wäre für uns ein wichtiger Schritt. Es ist die erste Klage in Mittelfranken. Wir haben uns sehr lange überlegt, ob wir klagen. Von der Entscheidung werden wir dann auch abhängig machen, wie wir in Fürth, Erlangen, Weißenburg und kleineren Kommunen damit umgehen." Verdi bildet mit dem DGB und den beiden großen Kirchen die so genannte "Sonntagsallianz", die nach den Worten Wittmanns über mögliche weitere Klagen entscheiden wird.

Veraltete Gesetzesgrundlage

Der Rechtsdirektor der Stadt Ansbach, Udo Kleinlein, nannte es bedauerlich, dass aufgrund einer Jahrzehnte alten Gesetzesgrundlage entschieden werde und forderte eine Liberalisierung der Feiertagsöffnung durch den Landtag: "Es wäre der Gesetzgeber gefordert, um jetzt nicht in jedem Einzelfall durch die Gerichte entscheiden zu lassen, was ist noch vertretbar und was geht nicht mehr." Die Sonntagsöffnungen seien für Ansbach als Einkaufsstadt sehr wichtig.