US-Armee Wieder Ärger um Fluglärm in Ansbach

Während die Ansbacher Bürgerinitiative "Etz langt's" dem Militär rücksichtsloses Verhalten und Intransparenz vorwirft, verweist eine Sprecherin der Hubschrauber-Brigade auf ihr Sorgentelefon und die Möglichkeiten der Kommunen, die Bevölkerung zu informieren. Im Sinne der Transparenz habe die US-Armee die Aufstellung der geplanten Übungsflüge ihrer Kampfhubschrauber der Fluglärmkommission vorgelegt. Nun wären die Bürgermeister gefragt, die Bevölkerung zu informieren.

Neuer Plan für Nachtflüge

Hintergrund ist eine Aufstellung über die geplanten Nacht-Flüge der Kampfhubschrauber, die die Bürgerinitiative nach eigenen Angaben aus nicht näher benannter Quelle erhalten hat. Sie stamme aber weder von offizieller Armee-Seite noch von den Kommunen, so "Etz langt's". Die Hubschrauber-Gegner bemängeln seit geraumer Zeit, dass die Daten der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen. Aus den Unterlagen gehe hervor, dass die Armee im Sommer "24 Flugnächte nach Mitternacht absolvieren will", davon an 18 Nächten bis zwei Uhr nachts und an sechs Nächten bis 1.30 Uhr sowie 36 Flugnächte bis 24 Uhr, teilt die Bürgerinitiative mit. Dies bedeute die stärkste Belastung für die westmittelfränkische Bevölkerung in den vergangenen fünf Jahren. In der Mitteilung ist von einem erneuten "Schlag ins Gesicht von Städten und Gemeinden" die Rede.

Mitteilungsverantwortung strittig

Aus Sicht der US-Armee handelt es sich bei dem Sommernachtflugprogramm dagegen lediglich um eine Planungsvorlage zur Information und nicht um einen Flugplan, der so wirklich genutzt werden müsse. Regelmäßige Übungsflüge seien für die Piloten wichtig. Wenn aber etwa das Wetter es nicht zulasse, würden aber auch Flüge entfallen. Erst nach dem Sommer wisse man, wie oft und wie lange die Kampfhubschrauber tatsächlich in der Luft waren, so Sprecherin Helga Moser.

Jede Kommune habe die Möglichkeit, die Daten selbst zu veröffentlichen. Die Vorwürfe der Bürgerinitiative bezeichnete sie als "sehr harte Worte". Eine baldige Lösung scheint unterdessen nicht in Sicht: Bei der Stadt Ansbach etwa sieht man die Zuständigkeit für die Publikation der Daten einem Sprecher zufolge bei der US-Armee. Sprecherin Moser benannte im BR-Gespräch ihr Sorgentelefon (Telefonnummer 0152/ 09 11 43 69) als Möglichkeit für Betroffene, sich über den Fluglärm zu beschweren.