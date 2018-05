Nach Korruptionsverdacht in Bremen Ex-BAMF-Chef beantragt Disziplinarverfahren gegen sich selbst

Fünf Jahre leitete Manfred Schmidt das BAMF in Nürnberg. In dieser Zeit begannen wohl auch die mutmaßlichen Korruptionsfälle in Bremen. Nun hat er ein Disziplinarverfahren gegen sich beantragt, um seine Unschuld zu beweisen.

Von: Ulrike Lefherz