Erster Teil der Fahrbahnsanierung Nürnberger Südwesttangente ab Samstag wieder frei

Wie André Winkl vom für die Arbeiten verantwortlichen Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) dem BR-Studio Franken sagte, laufen am Freitag (01.06.18) noch abschließende Markierungsarbeiten. Am Samstag (02.06.18) beginnt dann der Rückbau der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Gebersdorf und Fürth-Süd. "Spätestens am Samstagabend" soll die Strecke wieder freigegeben werden, sagte Winkl.

Sör: Wenig Staus, keine Unfälle

Die Arbeiten seien wie geplant verlaufen, Unfälle seien während der Dauer der Baustelle keine gemeldet worden, hieß es von Sör weiter. Offenbar hat sich das Umleitungssystem bewährt, denn Staus hätten sich nach anfänglichen Schwierigkeiten in Grenzen gehalten, so Winkl.

Ursprünglich sollte die Fahrbahnsanierung in Richtung Fürth schon Ende 2017 stattfinden. Wegen des Wintereinbruchs mussten sie dann aber verschoben werden. Im August folgt der zweite Teil der Fahrbahnerneuerung auf der Südwesttangente: Dann müssen sich Pendler zwischen den Anschlussstellen Schweinau und Gebersdorf auf Verkehrsbehinderungen einstellen.