Trotz Onlinepetition Erste Tierversuche an Nürnberger Nordklinikum beantragt

Am Nürnberger Nordklinikum sollen schon bald erste Tierversuche starten. Das hat ein Sprecher des Klinikums dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Gegen die Tierversuche haben sich bisher mehr als 55.000 Teilnehmer in einer Online-Petition ausgesprochen.

Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern hat bekannt gegeben, dass sich bereits mehr als 55.000 Teilnehmer in einer Online-Petition gegen die Tierversuche am Nürnberger Nordklinikum eingetragen haben – offenbar ohne Erfolg. Das Nürnberger Klinikum will höchstens 100 Mäuse und 20 Ratten im Labor für Forschungszwecke halten.

Künstliche Knorpel und Sehnen

Die Klinik arbeitet mit der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität zusammen und vermietet der Uni den Raum für das Labor. Geforscht werden soll an künstlich gezüchteten Knorpeln und Sehnen. Jeder Versuch muss von der Regierung von Unterfranken genehmigt werden, die für Veterinärangelegenheiten in Nordbayern zuständig ist.

Tierversuch-Antrag noch nicht genehmigt

Wann die Versuche wirklich beginnen, steht nach Angaben des Klinikums noch nicht fest. Zweck der Versuche sei der Test einer Behandlungsmethode für Diabetiker. Der Antrag "Kann Vitamin K2, ein Inhibitor der vaskulären neointimalen Hyperplasie und Verkalkung, für die Behandlung von Vaskulopathien bei Diabetespatienten genutzt werden?" ist noch nicht genehmigt. Es ist nicht vorherzusagen, wie lange sich das Genehmigungsverfahren hinziehen wird.

Es sind daher noch keine Mäuse oder Ratten in der kleinen Forschungsanlage untergebracht, heißt es in einer heutigen Stellungnahme des Klinikums.