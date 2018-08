Fahrbahnsanierung Erneute Engstelle auf Nürnbergs Südwesttangente

Wie der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) mitteilt, steht im Bereich Schweinau-Gebersdorf in den kommenden elf Tagen nur ein Fahrstreifen in Richtung Feucht zur Verfügung. In Richtung Fürth wird der Verkehr zweispurig geführt.

Anschlussstellen gesperrt

Bis zum 18. August soll eine neue Asphaltdecke aufgebracht werden. In dieser Zeit sind die Auffahrt an der Anschlussstelle Schweinau und die Abfahrt an der Anschlussstelle Gebersdorf gesperrt und können nicht genutzt werden.

Baustellen-Marathon

Rund um Stein und im Nürnberger Südwesten wird seit Monaten gebaut. Manche Straßenbaumaßnahmen werden sich bis ins Jahr 2020 ziehen – und sorgen bereits für hohes Verkehrsaufkommen auf den Ausweichstrecken. Die Südwesttangente war bereits mehrfach betroffen.

Umleitung eingerichtet

Die Umleitung für die aktuelle Baustelle auf der Südwesttangente wird über die Hansastraße, Gustav-Adolf-Straße und Wallensteinstraße geführt und ist vor Ort ausgeschildert.