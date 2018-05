18. Internationaler Erlanger Comic Salon Comic-Reportagen im Fokus

Überschrieben ist die umfangreiche Schau mit dem Titel "Zeich(n)en der Zeit – Comic-Reporter unterwegs". Und Comic-Reportagen, also Journalismus in Comic-Form, stehen ab Donnerstag (31.05.18) beim 18. Internationalen Erlanger Comic Salon im Fokus.

Ausstellung deutscher Comic-Reporter

Wie Organisator Bodo Birk erklärt, ist das ein Genre, das der Amerikaner Joe Sacco "vor 15 Jahren mit seiner ersten Reportage über Palästina" erfunden hat und "das sich immer größerer Beliebtheit erfreut", so Birk. International seien die Comic-Reportagen schon länger gefragt, aber auch in Deutschland gibt es, so der Organisator, immer mehr Künstlerinnen und Künstler, die sich dieser gezeichneten Erzählform widmen. "Und wir haben eine große Ausstellung im Stadtmuseum dazu", erklärt Birk.

500 Comic-Künstler in Erlangen

Mittlerweile habe sich der Comic zu einem Genre gewandelt, das ein viel breiteres Publikum interessiert als früher. "Und das Publikum ist deutlich weiblicher geworden", so Birk. Herzstück des Comic-Festivals ist die Messe, zu der sich heuer rund 200 Aussteller angemeldet haben. Dort präsentieren sie ihre Neuerscheinungen. Außerdem sind 500 Künstler vor Ort, zeichnen live und signieren ihre Comics. Die Bandbreite ist riesig, vom 90-jährigen Jubiläum der Micky Maus bis zum neuesten "Werner"- Band des deutschen Comiczeichners Brösel.

Mitten im Herzen Erlangens

Die Karikuristen Greser und Lenz mit einer eigenen Ausstellung im Kunstmuseum Erlangen

In diesem Jahr findet der Internationale Comic Salon ausnahmsweise nicht im Kongresszentrum statt. Das wird derzeit renoviert. Stattdessen ist der Salon in Messezelte in der Erlanger Innenstadt umgezogen. Im Kunstmuseum Erlangen zeigen die beiden Aschaffenburger Karikaturisten Achim Greser und Heribert Lenz einen Teil ihrer Werke, die unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, im Stern und im Focus veröffentlicht worden sind.

Preis für das Lebenswerk an Jean-Claude Mézières

Im Rahmen des Festivals wird außerdem der Max-und-Moritz-Preis in verschiedenen Kategorien vergeben. Den Preis für sein Lebenswerk erhält der französische Zeichner Jean-Claude Mézières für die Science-Fiction-Serie "Valerian und Veronique", die vom Filmemacher Luc Besson 2017 auf die Kinoleinwand gebracht wurde. Der Internationale Comic Salon in Erlangen gilt nach eigenen Angaben als größtes und wichtigstes Festival für grafische Literatur im deutschsprachigen Raum. Es werden mehr als 25.000 Besucher erwartet. Der Internationale Comic Salon läuft vom 31. Mai bis 3. Juni.