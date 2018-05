Umstrittener Polizeieinsatz an Berufsschule Erinnern an Tumulte bei Abschiebeversuch vor einem Jahr

Knapp ein Jahr nach den Tumulten um die geplante Abschiebung des jungen afghanischen Flüchtlings Asef N. in Nürnberg erinnert heute das Bündnis "Widerstand Mai 31" an den Fall.

Situation eskalierte

Am 31. Mai 2017 waren Polizisten in eine Nürnberger Berufsschule gekommen, um Asef N. in Abschiebehaft zu nehmen. Nachdem seine Mitschüler zunächst friedlich gegen die Abschiebung protestiert hatten, eskalierte die Situation. Mitschüler und später auch Linksautonome stellten sich der Polizei in den Weg. Es kam zu Tumulten, bei denen Demonstranten und Polizisten verletzt wurden.

Kritik am Polizeieinsatz

Nach dem Einsatz gab es massive Kritik am Vorgehen der Polizei. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hob wenige Tage später die Abschiebehaft auf. Danach wurde das Asylverfahren des 21-Jährigen neu aufgerollt.

Forderung: Ermittlungen einstellen

"Wir haben noch viel Arbeit vor uns", sagt Cornelia Mayer, Sprecherin des Bündnisses "Widerstand Mai 31". Deshalb treffen sich heute Mitglieder des Bündnisses mit Schülerinnen und Schülern der Berufsschule in Nürnberg. Außerdem wollen Beteiligte von damals, die sich zum Teil gerichtlich verantworten müssen, zusammen mit ihren Anwälten einen Überblick über die Ermittlungen geben. Ermittlungen, die alle eingestellt werden sollten – so die Forderung des Bündnisses.